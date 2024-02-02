كاميرون يبدي استعداد بريطانيا للمساهمة في تعزيز انتشار الجيش في الجنوب

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

بحسب مصدر ديبلوماسي غربي صرّح لـوكالة «فرانس برس»، أنّ دولاً غربية عدّة بينها بريطانيا تحاول إيجاد حلّ عملي لوقف التصعيد عند الحدود، وتحديداً من خلال «تطبيق كامل للقرار 1701 ومنح زخم لدور «اليونيفيل».

وأشار المصدر الى «ازدياد خطر التصعيد الإسرائيلي لاعتبارات سياسية داخلية، في حين «أنّ «حزب الله» لا يريد الحرب».

وأفادت مصادر من التقاهم وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون لـ»نداء الوطن»، أنه أبدى استعداد بريطانيا للمساهمة الفاعلة في تعزيز انتشار الجيش في الجنوب تطبيقاً للقرار 1701، خصوصاً على صعيد التجهيز والتقنيات اللوجستية حتى يستطيع القيام بالمهمات المنوطة به إلى جانب «اليونيفيل»، وأن تبسط الشرعية اللبنانية وحدها سلطتها في منطقة عمل القوات الدولية.

ونبّه كاميرون إلى وجوب أن لا ينتظر لبنان وقف إطلاق النار في غزة لأنّ مسار الأمور يذهب في هذا الاتجاه، وبالتالي على لبنان ان ينظر إلى مصالحه الوطنية، وأن لا يكون أي حل على حساب استقراره.