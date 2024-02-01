استحقاقات لبنان تنتظر الهدنة

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مقدمة نشرة الـOTV:

في انتظار مفاوضات الهدنة في غزة، حركةٌ خارجيةٌ على الاراضي اللبنانية، عبَّر عنها اليوم وزيرا الخارجية البريطانية والهنغارية، اللذان التقيا المسؤولين اللبنانيين، علماً أن الوزير الهنغاري خصَّ المقرَّ العام للتيار الوطني الحر بزيارة، التقى في خلالها النائب جبران باسيل. وفي الموازاة، توقفت اوساطٌ سياسيةٌ عبر ال او.تي.في. عند الملاحظات الآتية:

أولاً، تسجيلُ اجماع ٍدولي على التهدئة في الجنوب، ومنعُ انزلاق لبنان نحو حربٍ أشمل بفعل تداعيات حرب غزَّة، في مقابل تمسكٍ لبناني بالحق المشروع في الدفاع عن النفس، والتشديدِ على أحقيةِ تأكيد الحدود البرية المرسَّمة عام 1923 والمثبتة في اتفاقية الهدنة، واستعادة كل الاراضي اللبنانية المحتلة، ووقف كل اشكال انتهاك السيادة.

ثانياً، كلامٌ خارجيٌ عام حول وجوبِ انجاز الاستحقاق الرئاسي تمهيداً لانتظام عمل المؤسسات، في مقابل انقسامٍ لبناني واضح، بين فريقٍ يسعى الى فرض أمرٍ واقع في هذا الاتجاه او ذلك، وفريقٍ يصرُّ على الدستور والميثاقية والأهلية والمشروع الواضح، مَعبَراً إلزامياً لأي رئيس.

ثالثاً، اقرارٌ من الجميع بأن الحلولَ اللبنانيةَ مؤجلة، ومعلقةٌ على الحلول في غزَّة، وبأنَّ كل ما يمكن التمهيدُ له عبر المجموعة الخماسية او غيرها، لا بد وأن يمرَّ بتوافقٍ لبناني عام، حتى يصبحَ قابلاً للحياة.