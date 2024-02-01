الشركات المستوردة لمواد البنزين والديزل والغاز: من المتوقع أن تستأنف الشركات تسليم الموادّ النفطيّة في السّاعات القادمة

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صدر عن الشركات المستوردة لمواد البنزين والديزل والغاز ما يلي:

بعد اجتماعات متواصلة مع عدد من المسؤولين المعنيين، وبناء على تصريحات وايضاحات لعدد من النوّاب من مختلف الكتل، تبيّن أن الضريبة الاستثنائية المفروضة على الشركات والاشخاص من كافة القطاعات التي إستوردت أو استفادت من نظام الدعم المعمول به من خلال مصرف لبنان، ليست مفروضة على المبيعات (حجم الأعمال).

بناء عليه، ننتظر بايجابيّة النصّ النهائي من قبل المجلس النيابي الكريم، لنبني على الشيء مقتضاه. ومن المتوقع أن تستأنف الشركات المستوردة تسليم الموادّ النفطيّة في السّاعات القادمة.