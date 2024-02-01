المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية ردّ على المعلومات المضلّلة والخاطئة التي نُشِرَت في أحد المواقع

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بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجّار حول الإفتراءات التي نشرها موقع "السياسة":

تعقيباً على المعلومات المضلّلة والخاطئة التي نُشِرَت في موقع "السياسة" حول برنامجي أمان والبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً (بطاقة الشؤون)، يهمّنا التأكيد على الآتي:

- إن تمويل برنامج أمان هو عبر قرضٍ من البنك الدولي، وينحصر دور وزارة الشؤون الإجتماعية في تنفيذ الزيارات المنزلية. أما إدارة الأموال المخصّصة لهذا البرنامج، فهي في رئاسة مجلس الوزراء وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة، وتقع مسؤولية إدارة عمليّة تحويل الأموال للمستفيدين من البرنامج على عاتق برنامج الأغذية العالمي WFP بالتنسيق مع الوحدة الإدارية في القصر الحكومي. وبالتالي، ليس هناك أي دور مباشر للوزارة أو الوزير بالنسبة لتحويل الأموال المخصّصة للمستفيدين من البرنامج.

- بالنسبة للبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً (بطاقة الشؤون)، فهو مموّلٌ عبر هبات من عددٍ من الدول المانحة، وينحصر دور وزارة الشؤون الإجتماعية في تنفيذ الزيارات المنزلية. أما إدارة الأموال المخصّصة لهذا البرنامج، فهي على عاتق برنامج الأغذية العالمي WFP بالتنسيق مع الوحدة الإدارية في القصر الحكومي. وبالتالي، ليس هناك أي دور مباشر للوزارة أو الوزير بالنسبة لتحويل الأموال المخصّصة للمستفيدين من البرنامج.

وعليه، يحتفظ الوزير حجّار بحقّه بملاحقة كل من تخوّله نفسه لصق التهم جزافاً وبثّ الاشاعات الكاذبة والاخبار الملفّقة، وذلك أمام المراجع القضائية المختصة.