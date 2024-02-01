كيفية تنسيق الموقفين اللبناني والتركي...على طاولة لقاءات الشميطلّي فب أنقرة

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أجرى الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني الشميطلّي على رأس وفد دبلوماسي لبناني سلسلة لقاءات في وزارة الخارجية التركية في أنقره في إطار جولة من المشاورات السياسية مع كبار المسؤولين فيها.



فالتقى تباعا بكل من مسؤول ملف الترسيم البحري والبري السفير بوراك أوزوغرغين، قبل أن يجري محادثات موسّعة مع المدير العام لشؤون الشرق الاوسط وشمال أفريقيا السفير جان ديزدار والوفد التركي المعاون.



وختم الشميطلّي لقاءاته باجتماع ثنائي للوفدين مع نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز حيث تمّ البحث بآخر التطوّرات في المنطقة بكافة تشعّباتها وتأثيراتها وكيفية تنسيق الموقفين اللبناني والتركي بما يحفظ مصلحة البلدين ويعزّز العلاقات الثنائية بينهما.



وكان قد انضمّ الى الوفد كلّ من سفير لبنان لدى تركيا غسّان المعلّم والدبلوماسيون طنّوس القبعيتي وإبراهيم شرارة ومي الحايك.