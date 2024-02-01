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بري بعد لقائه كاميرون: لبنان متمسك بتطبيق 1701!

1
FEBRUARY
2024
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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون والوفد المرافق بحضور سفير بريطانيا لدى لبنان هاميش كاول حيث جرى عرض لآخر تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة.

وأكد الرئيس بري لوزير الخارجية البريطاني إستهداف اسرائيل المدنيين وللأحياء السكنية في القرى والبلدات الحدودية الجنوبية متجاوزة منطقة القرار الأممي 1701 ولقواعد الإشتباك وأن لبنان متمسك ومنتظر تطبيق هذا القرار منذ صدوره بكامله.

وفي الإستحقاق الرئاسي أكد رئيس المجلس على الحاجة الى التوافق بين اللبنانيين لخصوصية لبنان والنظام اللبناني لإنتخاب رئيس للجمهورية لإستكمال الإصلاح والنهوض الإقتصادي المطلوب .

الرئيس بري استقبل أيضا وفدا من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ضم مدير عام القصر الجمهوري انطوان شقير ، مدير المراسم والعلاقات العامة الدكتور نبيل شديد ورئيس مجلس الأوسمة علي حمد . شقير سلّم رئيس المجلس التقارير السنوية للمديرية العامة في رئاسة الجمهورية عن سنوات 2020 – 2021 و 2022 كما جرى عرض لأوضاع المديرية العامة لرئاسة الجمهورية .

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