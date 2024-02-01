ترزيان: ليشمل التدقيق كل شخص أو شركة إستفادت من الدعم

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قال النائب هاكوب ترزيان في تصريح: “أول ما انتخبت في عام 2018 نائبا في البرلمان اللبناني، كان هدفي الأساسي ولا يزال إيصال صوت المواطن الشريف ومعاقبة كل متهرب من الضرائب والمهرب والسوق السوداء، ولهذا السبب ومنذ موازنة 2020 حتى اليوم بما فيه موازنة 2024 صوتت ضد الموازنة. وبما خص الموضوع المستجد تغريم المؤسسات التي استفادت من دعم مصرف لبنان على حساب المودعين خصوصا الشرفاء منهم، بالشكل هذا القانون يظهر أنه يعاقب المرتكب، لكن الحقيقة هي العكس، بالنسبة لي هذا القانون لرش الرماد على العيون ويهرب المرتكب الذي سمح بالدعم على حساب المودعين والذي كلف حوالي 40 مليارا من أموال المودعين”.
واضاف ترزيان “أنا مع محاسبة كل مرتكب من دون شك وهذا القانون كما يروج أنه سيصدر بصيغته هو باب جديد لإبتزاز الشركات، وأنا سأكون بالمرصاد كل عادة. الحل يبقى مثلما صرحت عندما صوتنا مع التدقيق الجنائي المالي وأكدنا إنه يجب أن يشمل التدقيق كل شخص أو شركة إستفادت من الدعم وملاحقة كل من هرب السلع المدعومة حسب نتائج التدقيق وأكيد ملاحقة كل من سمح بالتهرب من رأس الهرم، حاكم مصرف لبنان إلى أصغر مدير في أي مصرف”.