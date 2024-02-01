الوطن السورية: لبنان يعلن عن تحضيرات لقافلة عودة طوعية للنازحين السوريين

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الوطن السورية: أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان، أمس، بدء التحضير لإطلاق قافلة عودة طوعية للنازحين السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم، «في موعد يحدد لاحقاً».

وحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، قال مكتب شؤون الإعلام في مديرية الأمن العام إن «التحضيرات بدأت لإطلاق قافلة عودة طوعية للنازحين السوريين إلى بلادهم في موعد يحدد لاحقاً، وذلك ضمن إطار برنامج العودة الطوعية للنازحين السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم».

ولفت إلى أن «طلبات الرعايا السوريين الراغبين بالعودة طوعا إلى بلادهم تقبل لدى مراكز الأمن العام الإقليمية المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة اعتباراً من اليوم الخميس الواقع فيه 01/02/2024».

وفي السادس والعشرين من تشرين الأول عام 2022، استؤنفت عمليات العودة الطوعية للنازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم وفق خطة الحكومة اللبنانية وبموجب آلية متفق عليها مع الحكومة السورية، إذ عادت عشرات الأسر المهجرة، التي تقدر أعداد أفرادها بالمئات، عبر معبري الدبوسية بريف حمص والزمراني بريف دمشق، إلى قراهم وبلداتهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب، وسط تسهيلات وإجراءات ميسرة من الجانب السوري وتأكيدات رسمية لبنانية بأن العملية سارت دون عوائق.

وفي أيار من العام الماضي، أطلقت السلطات اللبنانية حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين، ضمن إجراءات جديدة لضبط عملهم وتحديد من يوجد في لبنان بصورة قانونية، على حين أعلن، في وقت سابق، متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن بلاده لا تعتبر أن الظروف اليوم مواتية لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم لكنها لا تقبل بوضعهم في لبنان، وذلك في إطار عرقلة جهود الدولة السورية حول عودة اللاجئين واستخدام ملفهم ورقة ضغط سياسي على دمشق في أي مفاوضات معها.