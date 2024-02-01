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"الجيش الإسرائيلي" يُقلّص عديد عناصره قرب الحدود اللبنانية

1
FEBRUARY
2024
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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

في "إسرائيل"، أفادت صحيفة «يديعوت احرونوت» أمس على موقعها الالكتروني أنّ الجيش الإسرائيلي «قرّر تقليص عديد الجنود المقاتلين المتمركزين في البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية، وخفض القوات العسكرية المنتشرة في المنطقة.

 

وستكون وحدات فرق الإنذار المحلية مسؤولة الآن عن تأمين هذه المجتمعات وسيطلب منها الاستجابة للحوادث والتهديدات الأمنية داخل بلداتها ومدنها حتى وصول القوات العسكرية».

 

وانتقد رؤساء فرق الإنذار المحلية القرار بشدة، بعدما علموا به في الأيام الأخيرة، وقالوا: «وعدوا بأنهم سيحموننا بعد الحرب في غزة، لكننا لم نتخيل أبداً أنهم سيتركوننا بينما لا تزال الحرب مستمرة». وقال قائد فرقة تنبيه قرب الحدود اللبنانية: «لن يبقى أحد هنا من دون الجيش. كيف يفترض بي أن أصدقهم عندما يقولون إنه سيكون هناك شخص ما سيتصرف ويوقف قوات الرضوان التابعة لـ»حزب الله في الوقت المناسب؟».

 

في المقابل، قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي في بيان: «لا يوجد تغيير في نشر القوات في البلدات الشمالية. ولا يقدم الجيش الإسرائيلي تفاصيل عن نشر قواته لأسباب أمنية. تتم تعبئة وحدات الدفاع في جميع المجتمعات الشمالية وستظل جزءاً لا يتجزأ من الجهد الدفاعي للمجتمعات المحلية والمنطقة» .

نداء الوطن
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