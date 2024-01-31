مسؤول النقابات في "حزب الله" زار المحافظ اللبكي وعرضا لاوضاع القطاع الزراعي في عكار والتعويض على المتضررين

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زار مسؤول قسم النقابات والعمال في منطقة جبل لبنان والشمال في "حزب الله" علي تامر مع وفد من النقابة محافظة عكار المحامي عماد اللبكي في مكتبه في سرايا حلبا، في حضور رئيس الحركة الشبابية العكارية ثائر القرحاني. حيث عقد لقاء تم خلاله التداول في أمور عدة نقابية وعمالية .



كما استعرض الوفد مع المحافظ، وفق بيان "أوضاع القطاع الزراعي في محافظة عكار والكوارث والخسائر الكبيرة التي تصيب هذا القطاع في كل عام بفعل السيول والفيضانات التي تغمر الاراضي الزراعية وممتلكات المزارعين.



وتم التشديد على ضرورة إجراء كشف ميداني على الاراضي الزراعية والتعويض على المزارعين المتضررين ومساعدتهم وعدم تركهم لوحدهم يواجهون حجم الخسائر الكبيرة التي تلحق في مزروعاتهم وممتلكاتهم .



بدوره،المحافظ اللبكي رحب بالوفد، وأبدى "استعداده وتعاونه الكامل مع الوفد ومع كل من يرغب بدعم هذا القطاع الإنتاجي وتطويره الى الافضل". وأكد انه على "تواصل دائم مع الجهات المعنية والطلب إليها بضرورة إجراء مسح ميداني على الاضرار الزراعية وممتلكات المزارعين وهو على تواصل مستمر مع رؤساء البلديات والنقابات الزراعية في سهل عكار لإيجاد الحلول المناسبة التي من شأنها تعزيز الزراعة والتخفيف عن كاهل المزارعين والاهالي معا".