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كتب الوزير هكتور حجار عبر حسابه على منصة "اكس":

ملخّص عن التطورات المتعلّقة بالبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً (بطاقة الشؤون): لن يكون هناك دفعة عن شهر كانون الثاني 2024، بل سيكون هناك دفعة في آخر شهر شباط عن شهريّ كانون الثاني وشباط. ثم دفعة في شهر نيسان ودفعة في شهر حزيران. والتغييرات المتعلّقة بالمبلغ أصبحت مقسّمة كالآتي: - 20$ عن العائلة بدل 25$ - سنعطي 5 أفراد كحد أقصى بدل 6 أفراد في الأسرة - سنعطي 10$ للفرد الواحد بدل 20$ للفرد سأعطي مثلاً عن عائلة مؤلّفة من 6 أفراد كانت تحصل على 145$ شهرياً، ستحصل الآن على 140$ كل شهرين.