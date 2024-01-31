كنعان من الرابطة المارونية: الموازنة وحدها لا تعالج المشكلة والمطلوب الشروع بعلاج أمراض البلاد

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اعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان من الرابطة المارونية، ان الموازنة وحدها لا تعالج المشكلة والمطلوب الشروع بعلاج أمراض البلاد وأولها الدين العام والتهرّب الجمركي والتهريب والانطلاق بالتدقيق بموجودات المصارف وإعادة هيكلتها والقطاع العام.

وأشار الى ان الدولة عاجزة ومتعثّرة ولن يصطلح الوضع اذا استمرت الأمور من دون استقرار سياسي واصلاحات بنيوية فعلية مشددا على ان الحلّ ليس بالانكفاء والمسيحيون مطالبون بالمبادرة وتحمّل المسؤولية وهناك امكانية لاضاءة شمعة في النفق المظلم بالعمل الايجابي لجمع الطاقات لتكون هناك رؤية وطنية واضحة