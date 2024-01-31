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رئيس مجلس مستوطنة المطلة يقر بتضرر 130 منزلاً منذ بداية القتال

31
JANUARY
2024
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أعلن رئيس مجلس مستوطنة المطلة في شمال اسرائيل، دافيد أزولاي، اليوم الأربعاء، عن "تضرر 130 منزلاً في المطلة من أصل 650 منذ بداية القتال مع حزب الله في الشمال"، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال أزولاي خلال مقابلة له على "القناة 12" الإسرائيلية، إن: "هناك شوارع كاملة في المطلة لا يمكن الدخول إليها أو التجول فيها إلا في الليل؛ خوفاً من صواريخ حزب الله".

وبالتزامن مع هذه التصريحات، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن "إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مستوطنة المنارة في الجليل الأعلى المحتل".


وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، مراراً، عن "الإحباط الذي يعيشه سكان المستوطنات الشمالية من سلوك حكومة الاحتلال تجاه الوضع المتأزم على طول الحدود مع لبنان".

و كان أزولاي قد أكد، منذ أسابيع،، أنّ "جميع البنى التحتية "المدنية" في المستوطنات الإسرائيلية الواقعة ضمن مسافة 4 كيلومترات من الحدود مع لبنان لا تعمل، بسبب الاستهدافات التي يواصلها حزب الله".

وتتواصل حالة الإحباط والقلق لدى المستوطنين نتيجة غياب الحماية الأمنية لمستوطنات الشمال، وخشيةً من ضربات المقاومة في لبنان وعملياتها، التي تسبّبت بحركة نزوحٍ كبيرة من المستوطنات الإسرائيلية الشمالية.

وقالت عضو "كنيست" السابقة، عن حزب "هناك مستقبل"، نيرا شافيك، إنّ "هناك حرباً عصرية في الشمال"، مؤكدةً أنّ المقاومة الإسلامية في لبنان "احتلت المستوطنات في الشمال من دون إدخال أي قوة"، كما "احتلت" المقاومة الفلسطينية في غزّة مستوطنة "كفار عزة"، بحسب تعبيرها.

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