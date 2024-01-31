كنعان يستقبل وفداً من الأمم المتحدة..

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استقبل النائب ابراهيم كنعان في دارته في البياضة وفداً من الأمم المتحدة ضم القائم بأعمال المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة ومدير منظمة الأغذية العالمية في بيروت عبد الله الواردات ،ونائب مدير منظمة الأغذية العالمية في بيروت سو كانت.

واطلع الوفد كنعان على مشاريع الأمم المتحدة في لبنان، لاسيما على صعيد المدارس والمساعدات الانسانية للبنانيين والتي ارتفعت من ١٢ الف تلميذ عند بدء تنفيذ البرنامج في العام ٢٠١٢ الى ١٠٠ الف تلميذ راهناً.

كما جرى عرض لأوضاع لبنان الاقتصادية والاجتماعية بعد اقرار موازنة ٢٠٢٤.