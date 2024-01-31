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الحرارة الى انخفاض اضافي ولا عودة للاستقرار قبل هذا التاريخ... اليكم طقس الايام المقبلة

31
JANUARY
2024
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تستمر سيطرة الطقس الشتوي بامتياز هذا الاسبوع وفي الايام المقبلة، خصوصاً من ناحية البرودة، بسبب تيارات هوائية شمالية باردة تتدفق من فوق شمال شرق اوروبا جنوباً نحو منطقتنا وتؤدي الى تدن اضافي بدرجات الحرارة اليوم وغدا، فيما تتساقط الثلوج على ارتفاع الـ٩٠٠ ~ ١٠٠٠متر وفي البقاع، في حين أن الهطولات تكون متفاوتة الحدّة بين يوم وآخر.

وبحسب آخر التوقعات، ستعود درجات الحرارة الى الارتفاع قليلاً اواخر الاسبوع الحالي ولا عودة للاستقرار قبل يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل.

تفاصيل طقس الاربعاء:

١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٧ و ١٢ ساحلا وبين -٢ و ٥ بقاعاً وبين ٠ و ٤ على ال ١٠٠٠
٢- الجوّ: غير مستقر غائم ممطر وتتساقط الثلوج على ١٠٠٠متر وبعض مناطق البقاع
٣- الرياح: جنوبية ضعيفة اجمالا (خاصة ساحلا) سرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٧٠ و ٩٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢٢ hpa
٦- الرؤية: سيئة خاصة جبلا بفعل الضباب
٧- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

-الخميس: غير مستقر بارد غائم وممطر وتتساقط الثلوج على ٩٠٠ ~ ١٠٠٠متر صباحاً وبعض مناطق البقاع، والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٧ و ١٢ ساحلا وبين -٢ و٥ بقاعاً وبين ٠ و٤ على الـ١٠٠٠، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احياناً وسرعتها بين ٢٠ و٤٥ كم/س.

-الجمعة: غير مستقر بارد غائم وممطر احياناً وتتساقط الثلوج على ١٢٠٠متر وبعض مناطق البقاع، والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٨ و ١٤ ساحلا وبين -١ و ٦ بقاعاً وبين ٢ و٥ على الـ١٠٠٠، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احياناً وسرعتها بين ٤٠ و٥٠ كم/س.

LBCI

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