بعد وصول السفير الإماراتي... القائم بأعمال السفارة السعودية في سورية يحط في دمشق السبت

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الوطن السورية: يصل يوم السبت القادم إلى دمشق القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية عبد اللـه الحريص، برفقة عدد من الدبلوماسيين السعوديين لاستئناف العمل بسفارة المملكة في دمشق، ليكون بذلك أول دبلوماسي سعودي يبدأ العمل في سورية منذ عام 2012.

وعلمت «الوطن» أن القائم بالأعمال السعودي وبعد تقديم نسخة من أوراق اعتماده لوزارة الخارجية والمغتربين، سيباشر مهامه الدبلوماسية من أحد فنادق العاصمة حيث سيتم استئناف تقديم الخدمات القنصلية، كما سيشرف على أعمال ترميم مبنى السفارة في منطقة «أبو رمانة» بدمشق على أن يصل سفير للمملكة في وقت لاحق.