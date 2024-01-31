عناوين الصحف ليوم الأربعاء 31 كانون الثاني 2024

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الأخبار: ورقة باريس: الصفقة المفخخة!

القائد يظهر البروفيل السلبي للرئيس





النهار: انطلاقة السفراء الخمسة: لا أسماء لا "فيتوات"... "الدستوري" يحسم اليوم مصير القيادة العسكرية



نداء الوطن: إسرائيل: إذا تدهور الوضع سيكون مدمّراً لبيروت

"الخماسية" عند بري... حوار طرشان

الجمهورية: "الخماسية" لا فيتو على أي مرشح

لإستعجال الرئيس



البناء: بايدن حدّد الردّ على مقتل جنوده: لا نريد حرباً أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط / حزب الله العراق يعلن تعليق العمليات ضد القوات الأميركية بالتنسيق مع الحكومة / حماس تدرس مقترحات صفقة الهدنة والتبادل.. والجهاد متمسّكة بالوقف النهائيّ للنار /

اللواء: الخماسية تقترح الوساطة بين الكتل وبري: المشكلة سياسية وليست دستورية

ضجيج الوعيد الإسرائيلي على حاله.. والطوابير عادت أمام المحطات.. وإضراب الإدارة مستمر

l'orient le jour: Présidentielle, Liban-Sud : ce qui se trame dans les coulisses diplomatiques