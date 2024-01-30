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الحرب تقرر اسم الرئيس!

30
JANUARY
2024
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حجبُ تمويل الاونروا حديثُ الساعة، مع توالي اعلان الدول التزامَ القرار. اما لبنان الرسمي فيتفرج، فيما انفردَ رئيس التيار الوطني الحر بموقف امس اعرب فيه عن الخشية من ان يشكل الامرُ مقدمة لتصفية القضية الفلسطينية، مشددا على انّ لبنان لن يدفع الثمن مرة جديدة.


واليوم نُقِل عن مفتي الجمهورية موقفٌ محذر من تداعيات حجب التمويل، معتبرا انه رسالة بهدف واضح هو تصفية القضية الفلسطينية، وداعيا الدول المعنية الى التراجع عن القرار.


وفيما زار سفراء اللجنة الخماسية عين التينة اليوم، يتأكد يوما بعد يوم مدى ارتباط الملف اللبناني بأزمات المنطقة، وآخرُها حرب غزة، علما ان مفاوضات باريس في شأنها منيت بنكسة في الساعات الاخيرة باشتراط الجانب الفلسطيني وقفا شاملا للنار لا هدنة مؤقتة، للسير بتبادل ما تبقى من اسرى، في وقت رفع رئيس الوزراء الاسرائيلي السقف برفض الافراج عن آلاف السجناء الارهابيين كما سماهم، في اي صفقة.


وفي وقت يحبِسُ العالم انفاسَه مترقبا الرد الاميركي على ضربة الاردن، لفت تصريح المتحدث باسم البيت الابيض جون كيربي الذي اعتبر منذ بعض الوقت ان الجانب الاميركي لا يزال يعتقد بوجود فرصة للتطبيع بين السعودية واسرائيل.

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