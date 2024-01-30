"لارتكابهم جرائم مختلفة"... سلسلة توقيفات للجيش!

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بتاريخ 29/1/2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقتي الأوزاعي وحي السلم - الضاحية الجنوبية المواطنين: (م.أ)، (ع.م.)، (ح.ح)، (م.ج.) المطلوبين لارتكابهم جرائم تعاطي المخدرات وترويجها، وتأليف عصابة مسلحة مع آخرين للقيام بأعمال سلب وسرقة وافتعال إشكالات وفرض خوات وإطلاق النار من أسلحة حربية.



كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الشيخ عياش - عكار السوريين (ب.ح.) و(أ.ح.) لإقدامهما على إطلاق النار وتزوير مستندات بما فيها بطاقات هوية ورخص سوق وقسائم دخول إلى الأراضي السورية.



وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.