بري بعد لقائه سفراء "الخماسية": الإجتماع مفيد وواعد!

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفراء اللجنة الخماسية: سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، سفير دولة قطر الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن فيصل آل ثاني ، السفير الفرنسي هيرفي ماغرو، سفير جمهورية مصر العربية علاء موسى ، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون، في حضور مستشاري الرئيس بري الدكتور محمود بري وعلي حمدان.



اللقاء استمر زهاء الساعة، تم في خلاله عرض لآخر المستجدات لا سيما الاستحقاق الرئاسي .



واوضح الرئيس بري بعد اللقاء:" ان الموقف كان موحدا. والإجتماع مفيد وواعد".