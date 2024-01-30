خلدون الشريف: قرار وقف تمويل الأونروا يؤثر على مخيمات لبنان

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كتب منسق "مجموعة العمل لطرابلس" الدكتور خلدون الشريف عبر منصة "اكس": "إنّ قرار وقف تمويل الأونروا أتى بعد قرار محكمة العدل الدولية الصادر يوم الجمعة 26 كانون الثاني بضرورة تأمين المستلزمات الأساسية في غزة التي يعيش أهلها أقسى ظروف".

وأضاف: "وهو قرار يؤثر على مخيمات لبنان، وبالتالي على لبنان الذي يستقبل إلى الفلسطينيين أعدادًا كبيرة من النازحين السوريين. وعلى المدى الأبعد يهدف لخنق هذه المنظمة التي انشأت بقرار أممي بعد النكبة، تمهيدًا لإقفالها وشطب حق العودة المصان في القرارات الدولية".

‏وختم: "على الدول العربية والإسلامية التي اجتمعت في قمة في جدة أن ترسل رسائل واضحة للمجتمع الدولي عن عدم جواز هذا الأمر قانونيًا وإنسانيًا وعلى لجنة المتابعة فيها أخذ هذا الأمر على محمل الجد بأسرع وقت ممكن".