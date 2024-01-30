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إيقاف نحو تسعين بالمئة من النزوح السوري الجديد في منطقة الشمال

30
JANUARY
2024
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بحث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان"اليونيفيل" الجنرال أرولدو لازارو في الوضع الأمني في الجنوب حاليا وكيفية تنفيذ القرار 1701، والتنسيق القائم بين اليونيفيل والجيش.

وزير المهجرين
واجتمع ميقاتي مع وزير المهجرين عصام شرف الدين الذي أعلن بعد اللقاء، أنه "بمساع مع القيادة السورية ومع وزير الدفاع السوري تحديدا، تم إيقاف نحو تسعين بالمئة من النزوح السوري الجديد في منطقة الشمال تحديدا". وقال: "نتابع الموضوع في الوزارة، وان شاء الله يتم وضع ملف النازحين على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء". 

ديوان المحاسبة
كما استقبل ميقاتي، في حضور الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران على رأس وفد .
وقدم القاضي بدران للرئيس ميقاتي تقريري قطع حساب لعامي2001-2002 وتقرير خاص يتعلق بوزارة الاتصالات.

بو فاعور
كذلك بحث ميقاتي والنائب وائل بو فاعور الأوضاع العامة.

نقابة مستوردي السيارات المستعملة
هذا وعرض مه وفد مشترك من "نقابة مستوردي السيارات المستعملة" برئاسة النقيب وليد فرنسيس  ونقابة أصحاب السيارات المستعملة برئاسة النقيب ايلي قزي المشاكل التي يواجهها هذا القطاع في مصلحة تسجيل السيارات في النافعة.

وقال فرنسيس بعد اللقاء:" عرضنا للرئيس ميقاتي المشاكل التي نواجهها في مصلحة تسجيل السيارات، حيث لدينا اكثر من 1200 سيارة متوقفة لم نتمكن من تسجيلها، فنحن ندفع ثمن السيارة في الخارج، وندفع رسم الجمارك ولا نتمكن من تسجيلها لأن العمل متوقف في النافعة بسبب اضراب الموظفين والعدد القليل للموظفين أيضا، وبسبب الاستنسابية في إتمام المعاملات،  لذلك أتينا لوضع الرئيس ميقاتي في أجواء المشكلة التي نعاني منها لحلها".
 
 
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