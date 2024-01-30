كيف هي حال الطرقات الجبلية؟

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ذكرت غرفة التحكم المروري، اليوم الثلاثاء، أن "طريق ترشيش زحلة اصبحت سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي".

وأردفت "طريق ضهر البيدر سالكة امام جميع المركبات باستثناء الشاحنات".

وغطت الثلوج بلدات البقاع الغربي وراشيا، وقطعت الطرقات الجبلية بشكل كامل، لاسيما ضهر البيدر وترشيش زحلة والباروك، وذلك بعد ليلة عاصفة قطعت خلالها الكهرباء، مع تدن في درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

وقد باشرت الجرافات التابعة لوزارة الأشغال بالعمل على فتح طريق ضهر البيدر، فيما الطرقات الجبلية الداخلية مقطوعة بسبب عدم قدرة البلديات على استئجار جرافات لفتحها.

وقد تسببت الثلوج بتعطيل المدارس وحركة السير، وفضل المواطنون البقاء في منازلهم قرب المدافئ التي تتضاعف الحاجة اليها مع هكذا طقس مما يزيد الأعباء على المواطنين.