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طقس شتويّ بامتياز..رياح نشطة برق ورعد وأمطار

30
JANUARY
2024
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يرافقنا طقس شتويّ بامتياز هذا الاسبوع، بالتوازي مع منخفض جوي عالي الفعالية، خصوصًا لناحية البرودة اليوم ويستمر الى الايام المقبلة، ويحمل معه تيارات هوائية شمالية باردة تتدفق من فوق شمال شرق اوروبا جنوباً نحو منطقتنا، وتؤدي الى تدنٍ اضافي بدرجات الحرارة.

ويترافق هذا المنخفض مع تساقط للثلوج على الـ ٩٠٠متر وفي البقاع بين الاربعاء والخميس، وتكون الهطولات غزيرة احياناً خاصة اليوم الثلاثاء مع تساقط حبات البرد في بعض المناطق، ورياح نشطة وبرق ورعد، ولن يستقر الطقس قبل مطلع الاسبوع المقبل وفقًا لآخر التوقعات، وتعود الحرارة لترتفع قليلاً اواخر الاسبوع.


اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

-الثلاثاء:
١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٨ و ١٤ ساحلا وبين ٠ و ٩ بقاعاً وبين ١ و ٦ على الـ ١٠٠٠
٢- الجوّ: غير مستقر غائم ممطر وتتساقط الثلوج على و ١١٠٠ ~ ١٢٠٠متر وبعض مناطق البقاع
٣- الرياح: جنوبية قوية احيانا (خاصة ساحلا) سرعتها بين ٢٠ و ٧٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٧٠ و ٩٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٧ hpa
٦- الرؤية: سيئة خاصة على الجبال بفعل الضباب
٧- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

-الاربعاء: غير مستقر بارد غائم وممطر وتتساقط الثلوج على ١٠٠٠متر وبعض مناطق البقاع والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٧ و ١٢ ساحلا وبين -٢ و ٥ بقاعاً وبين ٠ و ٤ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احياناً وسرعتها بين ٤٠ و ٥٠كم/س.

-الخميس: غير مستقر بارد غائم وممطر وتتساقط الثلوج على ٩٠٠ ~ ١٠٠٠متر وبعض مناطق البقاع والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٧ و ١٢ ساحلا وبين -٢ و ٥ بقاعاً وبين ٠ و ٤ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احياناً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٥كم/س.

LBCI

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