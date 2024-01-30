دولة الإمارات ترفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي في سورية... الشحي أول سفير لبلاده يصل دمشق منذ عام 2011

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الوطن السورية: وصل إلى دمشق أمس سفير دولة الإمارات العربية المتحدة حسن أحمد الشحي، ليكون بذلك أول سفير لبلاده في سورية منذ عام 2011.

وعلمت «الوطن» أن الشحي، سيترأس البعثة الدبلوماسية الإماراتية بعد نحو 13 عاماً من شغور هذا المنصب، حيث كان يتولاه منذ إعادة افتتاح السفارة في دمشق القائم بالأعمال المستشار عبد الحكيم النعيمي.

وشغل الشحي منصب سفير الإمارات في العراق منذ عام 2015، وقبلها سفيراً لبلاده في السودان، وفي كانون الأول 2018 أعادت دولة الإمارات العربية المتحدة فتح سفارتها في دمشق بعد سبع سنوات من قطع العلاقات بين البلدين.