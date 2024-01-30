living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحراك القطري صار تلقائياً خلف المشهد

30
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

يلاحظ مصدر مسؤول عبر «الجمهورية» أنّ الحراك القطري ليس وليد اللحظة الراهنة، بل هو سابق لحراك الخماسيّة. وانّ اللقاءات التي اجراها مع بعض الاطراف، سواء ثنائي حركة «امل» و«حزب الله»، او رئيس تيار المردة سليمان فرنجية او مع آخرين، لم تحمل ما يمكن اعتباره نوعيّاً على الخط الرئاسي.

 

ويكشف ان هذا الحراك لا يبدو من سائر اعضاء اللجنة الخماسية، وهو ما جرى التصريح به في الغرف المغلقة. وبالتالي مع اعلان الخماسية عزمها على التحرّك من جديد، فإنّ الحراك القطري صار تلقائياً خلف المشهد».

 

وسألت «الجمهورية» مسؤولا رفيعا حول مهمة الموفد القطري، فقال: اولاً، أنا لم التق به شخصياً. وثانياً، انّ قطر وكما هو معلوم، تتحرّك على عدّة خطوط في المنطقة، ودورها واضح في الجهود الموازية للحرب الاسرائيلية على قطاع غزة. سواء حول الاسرى، او حول صياغة هدنات في هذه الحرب. لذلك اعتقد أنّ لزيارة الموفد القطري إلى بيروت، إلى جانب مهمّته الأساسيّة المرتبطة بالملف الرئاسي، علاقة في الجهود الرامية الى تبريد الجبهة الجنوبية ومنع تمدد التصعيد وتوسّع الحرب».

الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   