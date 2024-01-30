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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

يلاحظ مصدر مسؤول عبر «الجمهورية» أنّ الحراك القطري ليس وليد اللحظة الراهنة، بل هو سابق لحراك الخماسيّة. وانّ اللقاءات التي اجراها مع بعض الاطراف، سواء ثنائي حركة «امل» و«حزب الله»، او رئيس تيار المردة سليمان فرنجية او مع آخرين، لم تحمل ما يمكن اعتباره نوعيّاً على الخط الرئاسي.

ويكشف ان هذا الحراك لا يبدو من سائر اعضاء اللجنة الخماسية، وهو ما جرى التصريح به في الغرف المغلقة. وبالتالي مع اعلان الخماسية عزمها على التحرّك من جديد، فإنّ الحراك القطري صار تلقائياً خلف المشهد».

وسألت «الجمهورية» مسؤولا رفيعا حول مهمة الموفد القطري، فقال: اولاً، أنا لم التق به شخصياً. وثانياً، انّ قطر وكما هو معلوم، تتحرّك على عدّة خطوط في المنطقة، ودورها واضح في الجهود الموازية للحرب الاسرائيلية على قطاع غزة. سواء حول الاسرى، او حول صياغة هدنات في هذه الحرب. لذلك اعتقد أنّ لزيارة الموفد القطري إلى بيروت، إلى جانب مهمّته الأساسيّة المرتبطة بالملف الرئاسي، علاقة في الجهود الرامية الى تبريد الجبهة الجنوبية ومنع تمدد التصعيد وتوسّع الحرب».