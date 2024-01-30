عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024

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الأخبار: معركة التفاوض: الكلمة للمقاومة

حزب الله - إسرائيل: أيهما يفرض القرار 1701 بشروطه؟





نداء الوطن: إسرائيل: الجيش "سيتحرّك قريباً جداً" على الجبهة مع لبنان

واشنطن تبلّغت سحبَ "الحزب" ملفَّ الحدود من بري وميقاتي



اللواء: تزايد الحشود المعادية عند الحدود.. وحزب الله يصعِّد القصف للمواقع المقابلة

ميقاتي يدرس توقيت مجلس الوزراء.. والخماسية تسابق تطورات المنطقة لتثبيت الإستقرار





النهار: "فتنة التخوين" ضد الراعي... "ضبّوا ذبابكم"!





الجمهورية: مهمة "الخماسية" إستباق التطورات بالإنتخاب

البناء: واشنطن تحتفظ بحق الردّ للمكان والزمان المناسبين وتركز على صفقة التبادل/ هدنة لـ 45 يوماً نحو وقف نار دائم… وتبادل أسرى 35 مقابل 5000؟/ غزة تقصف تل أبيب بـ 15 صاروخاً… وحزب الله يظهر بعض ترسانته الحديثة



l'orient le jour: Après Gemayel, Raï : les pro-Hezbollah sur la défensive face à leurs détracteurs chrétiens