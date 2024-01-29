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لبنان لن يدفع الثمن مرّةً أخرى

29
JANUARY
2024
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مقدمة نشرة الأخبار المسائية – الإثنين 29 كانون الثاني 2024:

لماذا لا يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة لانتخاب الرئيس، بدورات متتالية حتى تصل الى نتيجة، ومع التزام مسبق من سائر الكتل بعدم تعطيل النصاب؟ هذا هو السؤال الذي يجب ان يبقى مطروحا كل يوم، قبل الاستفسار عن دور لجنة خماسية من هنا، وتسوية ايرانية-سعودية من هناك، او حوار اميركي غير مباشر مع حزب الله من هنالك. اما الباقي، فملء للوقت الضائع بالسجالات السياسية والمناكفات الاعلامية، في انتظار حرب غزة وما يُطرح في كواليس المفاوضات من مخططات وحلول، لن تصب طبعا في مصلحة لبنان.
واذا كانت الاشادة الاميركية بمحادثات باريس مؤشراً محتملاً الى تقدمها، فالحذر واجب لبنانياً مما يُطبَخ لغزة، علماً ان قرار وقف تمويل الاونروا يطرح في هذا المجال اسئلة عدة، اختصرها رئيس التيار الوطني الحر اليوم بالإعراب عن الخشية من ان يكون القرار مقدمة لتصفية القضية الفلسطينية وجعل التوطين امراً واقعاً في بلدان اللجوء. واعتبر باسيل ان القرار يحرم الوكالة من غوث اللاجئين الفلسطينين وان تداعياته الإنسانية كارثية. وختم بالقول: في حال أرادوا تعميم الحجب عن كل نشاطات الوكالة في المنطقة، فستكون للقرار تداعيات سياسية كبيرة… لكن لبنان لن يدفع الثمن مرّةً أخرى.

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