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النمور رفاق داني شمعون: تبقى بكركي الحصن المنيع لوطن الارز

29
JANUARY
2024
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بيان صادر عن النمور رفاق داني شمعون:

"في أخطر الظروف التي يمر بها لبنان أكانت أمنية او عسكرية واقتصادية ومالية منذ تأسيسه كوطن جامع لجميع أبنائه اننا نذكر البعض وخاصة ممن دخلو اراضي لبنان والتجو إليه طلبا للحرية والعيش الكريم بعد سنوات طويلة جدا من وجود بكركي كأساس للبنان وكيانه الحر ونذكر أيضا ممن استجد لديهم الشعور بالانتماء للبنان منذ سنوات قليلة نذكرهم أن بكركي كانت ولا تزال درع لبنان وكرامته وان بكركي هي تاريخ لبنان ولا تاريخ من دونها وان المس ببكركي أو اتهامها من البعض يعرض البلد لاهتزاز خطير وممكن أن يكون الاول من نوعه منذ إنشاء لبنان إذ من غير المسموح أن توضع بكركي في خانة الاتهام وهي أعلى من اي اتهام كما نحذر الجميع ونعني الجميع من خطورة ما يحصل على مواقع التواصل الاجتماعي من إهانات متكررة للمراجع الدينية المسيحية وعلى رأسها بكركي وشخص البطريرك إذ أنها تضعنا أمام اهم اكبر القرارات تاريخيا التي يمكن أن نأخذها كمجتمع مسيحي دفع الغالي لإنشاء لبنان واستقلاله وحمايته وديمومته كوطن لجميع أبنائه ونذكر هذا البعض أنه كان على مر التاريخ مؤيد وداعم لثورات أتت على لبنان بالويلات وسببت بالحروب والتهجير والقتل والدمار.
إن النمور رفاق داني شمعون يدعون كل وطني شريف إلى التضامن لدحر هذا البعض وندعو الجميع إلى موقف علني إزاء ما يحصل حفاظا على لبنان ووحدة أبنائه.
وتبقى بكركي الحصن المنيع لوطن الارز ومنبع للوطنية الخالصة فلا لبنان بدون بكركي الذي أعطي مجد لبنان لها.

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