السيّد: المقاومة هي ثقافة الموت

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كتب اللّواء جميل السيد عبر حسابه على "أكس": بين ثقافة الموت وثقافة الحياة… في نظر البعض، المقاومة هي ثقافة الموت، والاستسلام والتخاذل هو ثقافة الحياة… صحيح أنّ المقاومة قد تؤدي بكَ إلى الموت باكراً، لكن الحياة ستؤدّي بك حتماً إلى الموت عاجلاً ام آجلاً… وقد فات الكثير من السطحيين، أن الموت دفاعاً عن الوطن او عن البشر او في سبيل الحق والعدالة والحرية هو ما يعطي معنى للحياة، وإلا تحوّل الإنسان إلى بهيمة غايتها من الحياة الأكل والشرب والنوم والتزاوج واللهو … ولو كانت ثقافة الحياة هي لمجرّد البقاء حيّاً، لما كان السيّد المسيح مضطراً للشهادة، بل هو "وطِئَ الموتَ بالموت" كي تنتصر الحياة، كذلك الأنبياء والعُظماء قاوموا وقُتِلوا وهُجّروا وسُجِنوا وصمدوا، ولولا ذلك لما كانت لهُم قدسية ولا تأثير ولا خلاص للبشريّة، بل هؤلاء ماتوا ليحيا غيرهم بأفضل منهم!! قد ماتَ قوْمٌ وما ماتَتْ مكارِمُهُمْ، وعاشَ قوْمٌ وهُمْ في الناسِ أمواتُ…بالخلاصة، يللي فهمان ثقافة الحياة والموت بالمقلوب، يصحِّحْها…