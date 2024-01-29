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كلودين عون تباحثت مع نقيب المحامين في بيروت الأستاذ فادي المصري بأهمية استكمال تنفيذ الاتفاقية بين الهيئة والنقابة

29
JANUARY
2024
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زارت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، نقيب المحامين في بيروت الأستاذ فادي المصري، بغية التعارف وتهنئته بعد فوزه برئاسة النقابة.

وتمّ التباحث خلال اللقاء حول أهمية استكمال النشاطات بين الهيئة والنقابة، التي سبق أن تمّ البدء بالقيام بها، تنفيذاً لمذكرة التفاهم بين الطرفين حول نشر الوعي بخصوص حقوق المرأة، وتعزيز قدرات المحاميات والمحامين في التعامل مع قضايا المرأة، كما وإدماج مفهوم المساواة بين الجنسين في عمل وبرامج وأنشطة وورش عمل ومحاضرات التدرج في نقابة المحامين في بيروت، بالإضافة إلى إجراء دراسة تحليلية لاعتماد العمل بالمساواة بين الجنسين في نقابة المحامين، ووضع استراتيجية وخطة عمل لتحقيق المساواة في برنامج عمل النقابة.

وحضر اللقاء من نقابة بيروت الأستاذة مايا زغريني عضو مجلس النقابة وعضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية، الأستاذة مايا شهاب أمينة السرّ، والأستاذة أسماء داغر رئيسة لجنة المرأة في النقابة، والأستاذ رانيا عيسى الخوري عضو في لجنة المرأة في النقابة.

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