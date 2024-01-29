"استهداف شخصي"... سلوم ناشد الراعي!

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اعتبر نقيب صيادلة لبنان جو سلوم، في بيان "ان انكباب المجلس التنفيذي للرابطة المارونية على تعديل النظام الداخلي المعمول به منذ 2007، بحيث تعدل المادة المتعلقة بالترشح لرئاسة الرابطة، لتصبح المدة الادنى على الانتساب من 5 الى 10 سنوات، يعتبر استهدافا شخصيا بعد اعلان ترشيحه لرئاسة الرابطة، وبارقة الامل لدى العديد من الجهات وسيما الشبابية بالتغيير وإستعادة الدور واستنهاض القوى المسيحية".

وناشد سلوم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي "منع هكذا تعديلات غب الطلب والتي تستهدف اشخاصا بدلا من الانكباب على استعادة الدور". كما ناشد المنتسبين الى الرابطة "برفض هذا التعديل في الجمعية العمومية".