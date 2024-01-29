بري تسلم من ديوان المحاسبة قطعَي حسابات عن 2001 و2002

A + A -

التقى رئيس مجلس النّواب نبيه بري في عين التّينة، وفدًا من ديوان المحاسبة، سلّمه قطعَي حسابات عن العامَين 2001 و2002، وتقريرًا خاصًّا يتعلّق بوزارة الإتصالات.

وأكّد الوفد لبرّي، أنّ "الدّيوان لم يتوقّف يومًا عن إنجاز قطوعات الحسابات، بالرّغم من الظّروف الصّعبة الّتي تمرّ بها كلّ الإدارات في البلد"، مشيرًا إلى أنّ "ديوان المحاسبة بصدد التّعاون مع البنك الدولي، لتأمين دعم مادي للدّيوان، لإنجاز هذه القطوعات في أسرع وقت ممكن".

بدوره، طلب برّي من ديوان المحاسبة، تسليم قطعَي الحسابات عن العامين 2001 و2002 إلى الأمانة العامة في المجلس النيابي، كي يُصار فور تسلّمها إلى توزيعها على النّواب كافّة.

ضمّ الوفد: رئيس الدّيوان القاضي محمد بدران، مدّعي عام الدّيوان القاضي فوزي خميس، رئيس الغرفة القاضي عبد الله ناصر، رئيسة الغرفة القاضية نيللي أبي يونس، المستشارين رانيا اللقيس ونجوى خوري وجوزف كسرواني؛ والمدقّق الأوّل محمد غادر.