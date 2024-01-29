حركة "فتح" دانت الحملة التحريضية التي تشنها اسرائيل على "الأونروا"

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أعربت قيادة حركة "فتح" في لبنان، عن إدانتها "بشدة لحملة التحريض الممنهجة التي تقودها دولة الإحتلال، ضد وكالة الأونروا، وحذرت من التداعيات الخطيرة للقرار الذي اتخذته بعض الدول المانحة بتعليق تمويلها لوكالة (الأونروا)، الذي يعدُّ انحيازًا سافرًا لإدعاءات ومزاعم حكومة الاحتلال الإسرائيليّ، التي تهدف إلى إنهاء عمل ودور الأونروا، مما سيكون له عواقب خطيرة ووخيمة على مستقبل الشعب الفلسطيني".

وأكدت الحركة، أن "هذه الحملة ليست جديدة، وأن الرغبة في تصفية عمل الأونروا وقد تكررت خلال السنوات الماضية وأن الهدف منها بات مكشوفا، وهو دفع المجتمع الدولي إلى التخلي عن مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وإلغاء الشاهد الحي على النكبة وقضية اللاجئين لأن قرار إنشاؤها تم بقرار أممي عام 1949".

ولفتت إلى أن "التحلل من هذه المسؤولية وسط حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على المدنيين الفلسطينيين يعني تركهم للمجاعة والتشريد، وتنفيذ المخطط الإسرائيلي بتصفية قضيتهم نهائيا، وتوجيه ضربة قاصمة لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين، الذي يفوق الستة ملايين لاجيء".

وشدد على أن "قضية اللاجئين كانت ستبقى جوهر القضية الفلسطينية، وأن لا سلام ولا استقرار في المنطقة إلا بعودة اللاجئين إلى أرضهم وبيوتهم وديارهم التي هجروا منها بالقوة مهما طال الزمن".