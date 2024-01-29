بوحبيب: نطالب بتطبيق القرار 1701 وترسيم الحدود مع إسرائيل..

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شدد وزير الخارجية والمغتبربين عبد الله بوحبيب على "ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، بعد ترسيم الحدود بين البلدين"، ولافتا إلى أن "وقف إطلاق النار في غزة سيؤدي لتهدئة الوضع في لبنان".

وأوضح في حديث الى "سكاي نيوز عربية"، أن "وقف القتال في جنوب لبنان صعب مع استمرار حرب غزة".

وقال: "نطالب بتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 وترسيم الحدود مع إسرائيل. ونطالبها بالانسحاب من مزارع شبعا وكفر شوبا في جنوب لبنان".

واكد انه "إذا توقف إطلاق النار في غزة سيتوقف التصعيد في جنوب لبنان ووقف القتال جنوبي لبنان صعب بسبب التهديدات الإسرائيلية المستمرة".

واعتبر أنه "يمكن لإسرائيل بناء جدار على الحدود مع لبنان بعد ترسيم الحدود. يجب أن تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ثم البدء بترسيم الحدود".

واكد:"سنطبق القرار 1701 عندما تلتزم إسرائيل به. ونطالب بمفاوضات غير مباشرة لحل النقاط الخلافية".



وقال: "المبعوث الأميركي نقل إلينا بعض الأفكار لكنها غير مكتملة. والمجتمع الدولي يتمسك بحل الدولتين لكن هناك رفض إسرائيلي".