الحزب يستهدف محيط ثكنة ميتات وموقع ‏المطلة!

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في لبنان:
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (11:15) من قبل ظهر يوم الاثنين 29-01-2024 تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية.
وفي بيان آخر قالت المقاومة الإسلامية:
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (11:45) من ظهر يوم الاثنين 29-01-2024 موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.