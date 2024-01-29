الحزب يستهدف محيط ثكنة ميتات وموقع ‏المطلة!

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في لبنان:‏



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (11:15) من قبل ظهر يوم الاثنين 29-01-2024 ‏تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية.‏ ‏

وفي بيان آخر قالت المقاومة الإسلامية:‏



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (11:45) من ظهر يوم الاثنين 29-01-2024 موقع ‏المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.‏