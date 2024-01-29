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منخفض قطبي آخر يصل بعد ظهر غد!

29
JANUARY
2024
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة ، تهطل امطار متفرقة تكون غزيرة وعنيفة احيانا اعتبارا من بعد الظهر ، مترافقة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد حيث تتشكل السيول على الطرق مع انجرافات في التربة وتنشط الرياح وتشتد أحيانا لتقارب ال ٩٠ كم/س بخاصة في المناطق الشمالية خلال الفترة المسائية ، يرتفع معها موج البحر لحدود ال ٣ أمتار، وتتساقط الثلوج على الجبال بدءا من ارتفاع ال 1200 متر، ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس ال 1100 متر.
وجاء في النشرة الاتي :

-الحال العامة: يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط ودول الجوار (تركيا،سوريا، فلسطين الاردن العراق و مصر) بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة قطبية المنشأ والمتمركز حاليا جنوب غرب تركيا   وأطلقت عليه مصلحة الأرصاد الجوية إسم "حيان" "Hayan" يحمل معه أمطارا غزيرة ، عواصف رعدية، رياح شديدة ويشتد تأثيره اعتبارا من بعد ظهر الثلاثاء مع التدني الملموس في درجات الحرارة حيث من المتوقع ان تلامس الثلوج ال 800 متر فجر الخميس بخاصة في المناطق الشمالية، يخف تأثيره اعتبارا من صباح يوم الجمعة وينحسر تدريجيا يوم الأحد المقبل.

تحذير: من تشكل السيول وارتفاع منسوب الانهر وانجراف التربة وعدم سلوك الطرق الجبلية التي تعلو عن 1200 متر بسبب تراكم الثلوج وتشكل طبقات من الجليد اعتبارا من مساء اليوم الاثنين ، كما نحذر من تطاير اللوحات الاعلانية وألواح الطاقة الشمسية بسبب اشتداد سرعة الرياح اعتبارا من غد الثلاثاء .
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 11 و 19 درجة، طرابلس بين 9 و 17 درجة وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط في درجات الحرارة مع انفراجات خلال النهار، تهطل أمطارمتفرقة تشتد غزارتها أحيانا وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة اعتبارا من بعد الظهر ، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ال 1200 متر.
الثلاثاء: غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة ، تهطل امطار متفرقة تكون غزيرة وعنيفة احيانا اعتبارا من بعد الظهر ، مترافقة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد حيث تتشكل السيول على الطرق مع انجرافات في التربة وتنشط الرياح وتشتد أحيانا لتقارب ال ٩٠  كم/س بخاصة في المناطق الشمالية خلال الفترة المسائية ، يرتفع معها موج البحر لحدود ال ٣ أمتار، وتتساقط الثلوج على الجبال بدءا من ارتفاع ال 1200 متر، ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس ال 1100 متر.
الأربعاء: غائم مع استمرار درجات الحرارة في الانخفاض وتكون الضباب الكثيف على المرتفعات، تهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد، وتتشكل السيول على الطرق بخاصة فترة قبل الظهر، تنشط الرياح وتشتد أحيانا لتصل سرعتها لحدود ال60 كلم/س، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر خلال النهار، ومن المتوقع أن تلامس ليلا ال 900 متر بخاصة المرتفعات الشمالية.
الخميس:  غائم الى غائم جزئيا مع بقاء درجات الحرارة منخفضة دون معدلاتها الموسمية بحدود ال6 درجات على الساحل، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة مع ثلوج على ارتفاع 800 متر بخاصة على المرتفعات الشمالية، تخف حدة الأمطار والثلوج اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث انفراجات، كما نحذر من تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية ليلا ونحذر من خطر الانزلاقات.
-الحرارة على الساحل من 8 إلى 14 درجة، فوق الجبال من 1 الى 3 درجات، في الداخل من 2 إلى 5 درجات. 
-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 40 كم/س.
-الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب وغزارة الأمطار ليلا .
-الرطوبة النسبية على الساحل:   بين 60 و 90%
-حال البحر:   مائج اجمالا، حرارة سطح الماء:  20 درجة 
-الضغط الجوي: 762 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:  6,37
-ساعة غروب الشمس:  17،06

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