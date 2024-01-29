وديع عقل: من يرغب في انتقاد بكركي سياسياً عليه أولاً أن يتجرأ على انتقاد تصرفات مؤسسته الدينية

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كتب عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر "اكس":

منذ فجر المسيحية، تقف الكنيسة المارونية في قلب المشرق، معلمًا لنشر تعاليم المحبة، الانفتاح والتلاقي.

من يرغب في انتقاد بكركي سياسيًا، عليه أولاً أن يتجرأ على انتقاد تصرفات مؤسسته الدينية.

من لم يزرع بذور الديمقراطية في داره، لا يملك حق إطلاق سهام النقد على الآخرين.

وأما من يتحدث عن الإصلاح، فيجب أن يكون قد سعى بصدق، كما فعلنا نحن، لمحاربة الفساد، وألا يكون مدافعًا عن الفاسدين لمجرد انتمائهم لطائفته.

إن مستقبل لبنان مرهون بانفتاحه، لا تقوقعه.

تقع على عاتقنا مسؤولية جمع شمل شباب الوطن وليس تفريقهم بشكل عشوائي خدمةً لأجندات خارجية لم تجلب سوى الدمار.