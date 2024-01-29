عمليّة عسكريّة جديدة للمقاومة صباحاً

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صدر عن "المقاومة الإسلامية" - حزب الله، صباح اليوم الاثنين، بيان جاء فيه: "بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ صدق الله العلي العظيم".
وأضاف البيان، "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (8:00) من صباح اليوم الاثنين 29-01-2024 ثكنة برانيت بصواريخ "بركان" وأصابوها إصابةً مباشرة".
وختم: "وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم".