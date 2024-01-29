living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لبنانيًا... هل "الحل" مربوط بانتهاء الحرب على غزة؟

29
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأنباء الكويتية: لا يكاد يمر يوم على لبنان إلا ويكون صبحه ومساه نارا ودخانا وأنينا مصدره جنوبه الواقع تحت رحمة العدو الإسرائيلي وتهديدات قادته بالويل والثبور وعظائم الأمور حتى ليكاد المواطن الصامد في منزله، يتوقع ألا يطلع الفجر عليه.

 

حالة من القلق والفزع تصيب كل مقيم هناك، ناهيك عن منخفض أطلقت عليه مصلحة الأرصاد الجوية اسم «حيان»، وهو قطبي المنشأ ومثلج على المرتفعات وغزير المطر، مصحوب بعواصف رعدية ورياح شديدة.

 

هذا الوضع مع كل تداعياته يتلازم مع الأزمة الرئاسية المستعصية التي تشبه لعبةالـ«بزل»، يقال إن حلها مربوط بانتهاء الحرب على غزة وهو ما يثير امتعاض اللبنانيين، وتعمل «المجموعة الخماسية» المؤلفة من الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر، على فك هذه العقدة بالتفاهم مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، والأمل في أن يكون اجتماع «الخماسية» المتوقع الشهر المقبل دسما، لأن ما سيلي المعارك هو تفاهمات حول أكثر من ملف، تحتاج إلى توقيع رئيس الجمهورية لا حكومة تصريف الأعمال.

 

لذا، تأخذ اتصالات سفراء «المجموعة الخماسية» وبالتحديد تحرك سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري أهمية مضاعفة، وما الاجتماع المقبل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلا متابعة لما يجب البناء عليه لتحقيق الهدف الأول تخفيض حرارة نار الجنوب بشتاء فبراير.

 

وفي هذا السياق، يكبر الشوق لدى الكثير من الناس في مجالسهم لمعرفة من هو الأكثر حظا لحمل لقب «فخامة الرئيس»، فيما «الخماسية» لم تتبن أي اسم، ولو أن الأعضاء يطرحون فيما بينهم من لا يذاع سره وكلهم في الترشح سواء.

الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   