أسرار الصحف ليوم الأثنين 29 كانون الثاني 2024

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البناء: خفايا وكواليس



خفايا

قالت مصادر في المقاومة العراقية إن المفاجأة ليست في العملية التي استهدفت القوات الأميركية بل في أن الأميركي وبعض الذين يدورون في فلكه تفاجأوا بها لأن المقاومة أمضت شهوراً منذ بدء المذبحة الأميركية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في غزة وهي تعلن قرارها باستهداف القوات الأميركية حتى وقف العدوان على غزة الذي تشكل أميركا شريكاً كاملاً فيه وحتى رحيل القوات الأميركية من العراق. وما جرى هو امتداد لمسار عمليات بدأت وتستمر وسوف تستمر حتى تحقيق هذين الهدفين. والرد الأميركي كما الردود التي سبقته لم ولن يوقف عمليات المقاومة ولن يصيب عزمها ولا قدرتها على مواصلة عملياتها.



كواليس

قال خبراء في الشؤون الأميركية أن أميركا قد تتجاوز خطر الحرب الأهلية على خلفية أحداث تكساس، لكن الانقسام العميق في المجتمع الأميركي متعدد الطبقات عرقياً ودينياً وله امتدادات طبقية وحزبية، بلغ مراحل الإلغاء من كل أطرافه. والاستحقاق الرئاسي الذي سوف يشهد مع الانتخابات تحدّي الاعتراف بالنتائج قد يكون شرارة الانفجار الكبير التي لن يكون من السهل السيطرة على الحريق الذي تشعله مع حال الإنكار التي سوف يعلنها الطرف الخاسر في الانتخابات بوجه فوز خصمه وإعلان سقوط الثقة بالعملية الديمقراطية والنظام.



اللواء: أسرار

لغز

عادت الرشوات في الدوائر المالية والعقارية وهيئة شؤون السير أكثر مما كانت عليه قبل التحقيقات التي أوقفت عدداً من الموظفين، ورغم وجود المراقبين الأمنيين!



غمز

أثنى خبراء ماليّون على التعديلات التي أدخلتها لجنة المال على مشروع الموازنة بإشراف رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، رغم التحفظات على العديد من البنود الأخرى!



همس

سارع سفير دولة شمال أفريقية إلى نقل رسائل إلى مسؤولين معنيين حول مخاطر ما يجري في الجنوب، وعمل ما ضمن مهلة ليست بعيدة!

نداء الوطن: خفايا

تبيّن أنّ إحالة مدير عام إحدى المؤسسات العامة إلى النيابة العامة المالية كانت بسبب رغبة وزير الوصاية بالسيطرة على المؤسسة بواسطة مفوض الحكومة والذي ينتمي إلى نفس اللون الطائفي للوزير.

علم أنّ أحد قضاة النيابة العامة الاستئنافية يسعى إلى تغيير مركز عمله بسبب خلافات مع رئيسه وتدخل الأخير في التحقيقات العدلية لصالح بعض المتمولين.

تُعقد اجتماعات شهرية في منزل موظف كبير في وزراة التربية بحضور ممثل عن جهة مانحة لتحضير جداول المستفيدين من المساعدة الاجتماعية (الإنتاجية بالدولار).