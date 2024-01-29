عناوين الصحف ليوم الأثنين 29 كانون الثاني 2024

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الأخبار: مفاوضات باريس: بداية مشروع حلّ

إسرائيل تبحث عن إنجاز من رفح إلى لبنان

الرياض وباريس تبتزّان لبنان: انتخاب رئيس أو ضربة إسرائيلية!



نداء الوطن: هوكشتاين يعلن عودته قريباً لمعالجة التدهور بين لبنان وإسرائيل

الراعي يَنقُض "شرعيّة" المشاغلة: حربٌ مفروضة وانتصاراتٌ وهميّة

النهار: اشتعال الجنوب على إيقاع "مواعيد الحرب"!



اللواء: تصعيد الجنوب: رسائل نارية وفشل الوساطة الألمانية

الخماسية عند بري غداً.. والراعي يعارض ثقافة الموت.. وإضراب الإدارة مع جلسة الزيادات

الجمهورية: زيارات الخماسية قد لا تكون جماعية

منخفض جوي جديد يصل اليوم

البناء: المنطقة على شفا حرب إقليمية في ضوء الحديث عن احتمال ضربة أميركية لإيران‪/‬ عملية للمقاومة العراقية ضد القوات الأميركية في الأردن: 3 قتلى و34 جريحاً‪/‬ بايدن يتهم جماعات مدعومة من إيران ويعد بالرد انتقاماً… والبنتاغون يحقق

l'orient le jour: Le piège iranien se referme sur Biden