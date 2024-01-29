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عناوين الصحف ليوم الأثنين 29 كانون الثاني 2024

29
JANUARY
2024
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 الأخبار: مفاوضات باريس: بداية مشروع حلّ

إسرائيل تبحث عن إنجاز من رفح إلى لبنان
الرياض وباريس تبتزّان لبنان: انتخاب رئيس أو ضربة إسرائيلية!

 

 

 


نداء الوطن: هوكشتاين يعلن عودته قريباً لمعالجة التدهور بين لبنان وإسرائيل
الراعي يَنقُض "شرعيّة" المشاغلة: حربٌ مفروضة وانتصاراتٌ وهميّة

 

 

 

 

النهار: اشتعال الجنوب على إيقاع "مواعيد الحرب"!

 

 

 


اللواء: تصعيد الجنوب: رسائل نارية وفشل الوساطة الألمانية
الخماسية عند بري غداً.. والراعي يعارض ثقافة الموت.. وإضراب الإدارة مع جلسة الزيادات

 

 

 

 

الجمهورية: زيارات الخماسية قد لا تكون جماعية
منخفض جوي جديد يصل اليوم

 

 

 

 

البناء: المنطقة على شفا حرب إقليمية في ضوء الحديث عن احتمال ضربة أميركية لإيران‪/‬ عملية للمقاومة العراقية ضد القوات الأميركية في الأردن: 3 قتلى و34 جريحاً‪/‬ بايدن يتهم جماعات مدعومة من إيران ويعد بالرد انتقاماً… والبنتاغون يحقق

 

 

 

 

l'orient le jour: Le piège iranien se referme sur Biden

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