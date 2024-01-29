عناوين الصحف ليوم الأثنين 29 كانون الثاني 2024

الأخبار: مفاوضات باريس: بداية مشروع حلّ
إسرائيل تبحث عن إنجاز من رفح إلى لبنان
الرياض وباريس تبتزّان لبنان: انتخاب رئيس أو ضربة إسرائيلية!
نداء الوطن: هوكشتاين يعلن عودته قريباً لمعالجة التدهور بين لبنان وإسرائيل
الراعي يَنقُض "شرعيّة" المشاغلة: حربٌ مفروضة وانتصاراتٌ وهميّة
النهار: اشتعال الجنوب على إيقاع "مواعيد الحرب"!
اللواء: تصعيد الجنوب: رسائل نارية وفشل الوساطة الألمانية
الخماسية عند بري غداً.. والراعي يعارض ثقافة الموت.. وإضراب الإدارة مع جلسة الزيادات
الجمهورية: زيارات الخماسية قد لا تكون جماعية
منخفض جوي جديد يصل اليوم
البناء: المنطقة على شفا حرب إقليمية في ضوء الحديث عن احتمال ضربة أميركية لإيران/ عملية للمقاومة العراقية ضد القوات الأميركية في الأردن: 3 قتلى و34 جريحاً/ بايدن يتهم جماعات مدعومة من إيران ويعد بالرد انتقاماً… والبنتاغون يحقق
l'orient le jour: Le piège iranien se referme sur Biden