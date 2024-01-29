حراك سفراء اللجنة الخماسية... ولقائهم بري؟

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

وسط متابعة الاجتماعات المتواصلة على مستوى مسؤولي الأجهزة الامنية والدبلوماسية والوسطاء التي تعقد في باريس بهدف التوصل الى صفقة تبادل اسرى جديدة، تعيد الاعتبار للنشاط الدبلوماسي والسياسي لانهاء الحرب، ودخول مفاوضات حول الحلول الممكنة لما بعد الحرب، تتجه الانظار محلياً، الى حراك سفراء اللجنة الخماسية العربية- الدولية، واللقاء المرتقب غداً او ما بعده مع الرئيس نبيه بري للتنسيق ما بين عمل اللجنة الرامي الى التوفيق ما بين القوى السياسية المتباعدة رئاسياً، وايجاد صيغة تكامل بين التحرك الخماسي ومجلس النواب، لانجاز الاستحقاق الرئاسي، وانهاء الشغور في قصر بعبدا.