ماذا عن نتائج الإجتماع بين مدير المخابرات الألمانية والشيخ قاسم؟

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

مع اقتراب نهاية شهر كانون الثاني، تكون الحرب العدوانية الاسرائيلية، على قطاع غزة واستتباعاً عند الحدود الجنوبية، والقرى اللبنانية المنتشرة على طول هذه الحدود، تقترب الحرب من إنهاء شهرها الرابع، في ظل حركة دولية- عربية للتوصل الى هدنة طويلة تقود الى وقف النار، تمهيداً لانهاء الحرب، عبر هدنة الصفقة المرتقبة حول الاسرى، طغت على السطح التهويلات او التهديدات الاسرائيلية عن التحضير لعملية عسكرية واسعة داخل الاراضي اللبنانية، والكشف عن تدريبات ومناورات لجنود لواء غولاني الآتين من غزة الى الحدود الشمالية لهذه الغاية..



كل ذلك، وسط استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على المنازل والحقول والمؤسسات التجارية.



وأرادت، حسب المصادر المعنية، المقاومة بعث رسائل بالنار الى الجيش الاسرائيلي، انه ما ينتظره ليس على نحو ما هو متوقع، وأن ضربات الصواريخ الدقيقة مثال حيّ على ذلك.



وفي اطار المفاوضات لابعاد مخاطر الحرب عن الجنوب، كشف النقاب عن اجتماع عقد بين نائب مدير المخابرات الالمانية الذي اتى الى بيروت في اطار مهمة محددة، ونائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم



حول امكان تحقيق هدنة او وقف لاطلاق النار في الجنوب بمعزل عما يجري في غزة.



وحسب هو معلن، فإن الاجتماع لم يفضِ الى أية نتيجة، وبقي حزب الله على موقفه من انه من غير الوارد لديه البحث بوقف للنار على الجبهة الجنوبية بمعزل عن وقف الحرب في غزة.