مصلحة الابحاث العلمية الزراعية: لمتابعة موضوع الطرق المهددة بالانهيار ومنع السير عليها

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أعلنت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية Lari، في بيان، "ازدياد الانهيارات الترابية والطرقات في ظل الامطار التي تهطل حالياً على ارتفاع 1600 متر وما دون، مما يؤدي الى تشكل السيول. وفي ظل تشبع التربة في الجبال والتربة تحت الطرقات بالمياه وحتى وصول درجات الحرارة المنخفضة أوائل الاسبوع المقبل بحيث تتحول المتساقطات الى ثلوج على ارتفاع 1200 متر، وفي ظل مرور السيارات والشاحنات على الطرقات المختلفة مثل ضهر البيدر وترشيش وفي ظل غياب الصيانة منذ سنوات، فإن هذه الطرقات مهددة بمزيد من الانزلاقات ان كان من التربة عن الطرفين أو انزلاق التربة تحت الطرقات مما يشكل خطراً على جميع السيارات والشاحنات، وعلى الاجهزة المعنية وقوى الامن متابعة الموضوع حتى لو اضطروا الى منع السير عليها".