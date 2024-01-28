بسبب الأمطار الغزيرة... إنهيارات وتشققات "كبيرة" على هذه الطريق!

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تسبّبت الأمطار الغزيرة والسيول التي تشكلت نتيجتها في الضنية في الفترة الأخيرة بحصول تشققات وانهيارات كبيرة في طريق داخلية ببلدة طاران، أدت إلى تعذر عبور السيارات عليها، وعزل أحد أحياء البلدة عن الخارج، ما اضطر سكانه إلى الخروج والعودة إلى منازلهم مشياً، وكذلك نقل احتياجاتهم المنزلية.



كما ادت التشققات والانهيارات الى تضرر شبكة مياه الشرب، ما ادى الى انقطاعها عن منازل عدة في البلدة.



وفي بلدة زود، أدت الأمطار والسيول إلى انهيار جدار الدعم الذي يحيط بمقبرة وقف آل زود الجديدة.

وفي بلدة القمامين تسبّبت الأمطار والسيول أيضاً بانهيار صخري كبير أدى الى تضرر مساحة واسعة من الأراضي الزراعية، فضلاً عن جرف عشرات الأشجار الحرجية.