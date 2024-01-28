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الإشتراكي: ندين وقف تمويل منظمة "أونروا"!

28
JANUARY
2024
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صدر عن الحزب التقدمي الإشتراكي ما يلي:

يدين الحزب التقدمي الإشتراكي بشدة خطوة وقف الإدارة الأميركية وعدد من الحكومات الأوروبية لتمويل منظمة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين "أونروا". 

وإذ لم يستغرب هذه الخطوة من الدول التي وقفت إلى جانب جرائم الإبادة التي تشنّها إسرائيل على الفلسطينيين دون رادع لأنها تستكمل الضوء الأخضر المعطى للاحتلال لاستكمال حربه التدميرية، فإن الحزب التقدمي الإشتراكي يرفض كل الذرائع التي رفعتها هذه الحكومات جملة وتفصيلاً، ويضع هذه الخطوة اللانسانية في خانة القرار المتخذ سلفاً بتصفية القضية الفلسطينية وتشريد وتهجير الفلسطينيين وإنهاء حق العودة.

ويناشد الحزب التقدمي الاشتراكي ما تبقى من ضمير انساني لدى شعوب العالم للضغط على هذه الدول للعودة عن قرارها، ويحث في المقابل الدول العربية القادرة على تعويض هذا التمويل، والتي قامت بخطوات أساسية منذ 7 اكتوبر، إلى وضع المزيد من الامكانيات في خدمة الشعب الفلسطيني ووكالة الأونروا، للتخفيف من الآثار التدميرية لهذا القرار على كل الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، كما في كل مخيمات الشتات، بانتظار حصول ضغوط حقيقية توقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.   

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