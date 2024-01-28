السّيد يتحدّث عن "صراخ قبل التسوية"!

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كتب اللواء النائب جميل السيّد عبر منصة إكس وقال: "ئيسنا المُفَدّى!!! زارنا موفدون عرب وأوروبيون وأميركيون وإجتمعوا بكل الزعامات والقوى، وإجتمعت لجنة خماسية من تلك الدول في قطر وفرنسا، وبالأمس إجتمع سفراء الخماسية في لبنان، وكلهم إقترحوا صيَغاً للتسوية وأسماء مرشحين لرئاسة الجمهورية عندنا، وفشلوا إلى اليوم…"

وسأل: "لماذا فشلوا؟! لأن الصورة النهائية للحرب في غزة وانعكاساتها على لبنان لم تنضج بعد… ولماذا هذا الإهتمام كله بإنتخاب رئيس ثم تشكيل حكومة للبنان وهو إهتمام ليس له مثيل في العالم كله؟! هل لأنّنا إخترعنا الحروف الأبجدية كما فنّصوا علينا في المدرسة او لأننا فينيقيّون عظماء، من بيننا أليسار وعشتروت وأدونيس وهنيبعل؟!"

فأجاب يقول: "كلّا، هنالك سبب وحيد وواحد لكل هذا الاهتمام الدولي بنا، وهو أننا على حدود إسرائيل ولدينا مقاومة، وكُلّ مَن يؤثّر على مصلحة إسرائيل يصبح محطّ الإهتمام الأميركي الغربي خصوصاً، ومن هذه الزاوية تتعقد او تتسهّل أمور الرئاسة وغيرها في لبنان…"

وختم: "اما الزعماء عندنا، الذين تسمعون عنترياتهم المحلية، فتلك أصواتٌ لا علاقة لها بالمبادئ ولا بالسيادة بل غايتها الصراخ قبل التسوية، وهو صراخ مختصره: أعطونا حصّة وما تنسونا…"